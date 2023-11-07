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https://1prime.ru/state_regulation/20231107/842194293.html
Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на сливочное масло для РФ
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило на 10 рублей минимальные экспортные цены на сливочное масло для России, следует из постановления ведомства... ПРАЙМ, 07.11.2023
финансы, экономика, новости, белоруссия, россия, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 7 ноя — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило на 10 рублей минимальные экспортные цены на сливочное масло для России, следует из постановления ведомства.
"Установить предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, согласно приложению… Настоящее постановление вступает в силу с 4 ноября 2023 г.", — говорится в тексте постановления ведомства от 3 ноября 2023 г. N 144 "Об установлении предельных минимальных цен", опубликованном на национальном правовом портале.
Приложением, в частности, установлены следующие параметры: "сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более — 520,0 российского рубля/килограмм", "масло сливочное с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% — 470,0 российского рубля/килограмм". Ранее минимальные экспортные цены на эти продукты составляли 510 и 460 рублей соответственно.
Кроме того, минимальная экспортная цена сгущенного молока (сливок) жирностью более 1,5% была повышена до 300 рублей за килограмм с 295 рублей.