МИНСК, 7 ноя — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило на 10 рублей минимальные экспортные цены на сливочное масло для России, следует из постановления ведомства. Белоруссия справилась с санкциями Еврсоюза, заявил Лукашенко

"Установить предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, согласно приложению… Настоящее постановление вступает в силу с 4 ноября 2023 г.", — говорится в тексте постановления ведомства от 3 ноября 2023 г. N 144 "Об установлении предельных минимальных цен", опубликованном на национальном правовом портале.

Приложением, в частности, установлены следующие параметры: "сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более — 520,0 российского рубля/килограмм", "масло сливочное с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% — 470,0 российского рубля/килограмм". Ранее минимальные экспортные цены на эти продукты составляли 510 и 460 рублей соответственно.

Кроме того, минимальная экспортная цена сгущенного молока (сливок) жирностью более 1,5% была повышена до 300 рублей за килограмм с 295 рублей.