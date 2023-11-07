МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в сентябре увеличился на 2,9 миллиарда долларов, или на 4,9%, по сравнению с пересмотренным показателем августа — до 61,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. В Минфине США оценили последствия разрыва связей с КНР

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 59,9 миллиарда долларов с первоначального значения августа в 58,3 миллиарда, которое было пересмотрено до 58,7 миллиарда.

Экспорт из США в сентябре поднялся на 2,2%, или на 5,7 миллиарда долларов — до 261,1 миллиарда. Импорт вырос на 2,7%, или на 8,6 миллиарда долларов, до 322,7 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в сентябре увеличился по отношению к августу на 1,7 миллиарда долларов — до 86,3 миллиарда, а профицит по статье услуг сократился на 1,2 миллиард долларов, до 24,8 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).