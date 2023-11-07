2023-11-07T17:31:24+03:00
2023-11-07T17:31:24+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231107/842195203.html
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре
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Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на шесть миллионов долларов, импорт из России сократился почти на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро статистики США... ПРАЙМ, 07.11.2023
экономика, новости, в мире, сша, россия, экспорт, импорт, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на шесть миллионов долларов, импорт из России сократился почти на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро статистики США.
Согласно опубликованным значениям, в августе экспорт из США в Россию оценивался в 32,1 миллиона долларов, в сентябре этот показатель вырос до 38,4 миллиона; импорт из России в США в августе составил 298,1 миллиона долларов, в сентябре — 252,3 миллиона.
При этом в августе по сравнению с июлем, наоборот, рост демонстрировал импорт, а экспорт снижался.