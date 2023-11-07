ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на шесть миллионов долларов, импорт из России сократился почти на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро статистики США.

Согласно опубликованным значениям, в августе экспорт из США в Россию оценивался в 32,1 миллиона долларов, в сентябре этот показатель вырос до 38,4 миллиона; импорт из России в США в августе составил 298,1 миллиона долларов, в сентябре — 252,3 миллиона.

При этом в августе по сравнению с июлем, наоборот, рост демонстрировал импорт, а экспорт снижался.