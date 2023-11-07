МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Сбербанк заявил о замедлении инфляции в России

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвертом квартале 2023 года и по итогам года сложится в диапазоне 7-7,5%. Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок", — сказано в материалах.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, указал регулятор.