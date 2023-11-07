2023-11-07T19:10:00+03:00
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Центробанк раскрыл, когда начнет снижаться годовая инфляция
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Годовая инфляция в России постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной... ПРАЙМ, 07.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, центробанк, цб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
"По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвертом квартале 2023 года и по итогам года сложится в диапазоне 7-7,5%. Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок", — сказано в материалах.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, указал регулятор.