МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Спрос на курьеров в России за 10 месяцев 2023 года вырос втрое, при этом только в октябре, перед массовым сезоном распродаж, количество соответствующих вакансий увеличилось на 34% относительно предыдущего месяца, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных. Названы профессии, на которые заметно вырос спрос перед Новым годом

"За последние 10 месяцев число вакансий для курьеров выросло в 3,1 раза. При этом в октябре 2023 размер средних предлагаемых заработных плат в сравнении с январем 2023 года практически не изменился, значительный прирост зафиксирован именно перед сезоном распродаж", — говорится в исследовании.

Так, только за октябрь, в преддверии распродаж, спрос на курьеров возрос на 34% относительно предшествующего месяца, а средние зарплатные предложения — на 36%, до 72,8 тысячи рублей. При этом в целом с января по октябрь число вакансий для специалистов в сфере продаж увеличилось на 32%, а предложения по оплате труда — на 18%, до 44,8 тысячи рублей.

"Самым востребованным работником сферы продаж (за 10 месяцев — ред.) стал мерчендайзер с увеличением числа вакансий на 92% и средних предлагаемых зарплат на 23% (42 361 рубль). Стоит также отметить, что именно у них произошел наибольший прирост среднего предлагаемого оклада", — добавляется в материалах.

Отмечается, что незначительно уступили им менеджеры по продажам с приростом количества предложений о работе на 86%. В конце октября специалистам предлагали среднюю зарплату 74 660 рублей, что на 23% больше, чем в январе текущего года. В свою очередь, спрос на работников торгового зала вырос на 76%, а предлагаемая оплата — на 19%, достигнув отметки в 33,8 тысячи рублей.

"Сфера продаж отличается стабильно высоким спросом на специалистов. В последние годы сегмент активно развивается в направлениях розничной и оптовой торговли. Кроме того, в стране активно растет объем онлайн-продаж. Эта тенденция увеличивает потребность работодателей в сотрудниках, которые могут оперативно адаптироваться к бизнес-процессам и справиться с высокой нагрузкой"‎, — резюмировал директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.