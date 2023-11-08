МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Москва принимает меры, которые позволят обезопасить связи со странами Центральной Азии от недобросовестной конкуренции и шантажа Запада, рассказал в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России

Он отметил, что апологеты санкций стараются "кнутом и пряником" склонить на свою сторону близких партнеров России, обещают им какие-то "компенсации ущерба" и разъезжают для этого по столицам региона.

"Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции", — заявил он.

По словам Стерника, санкции не принесли желаемого результата — экономика РФ адаптируется "на марше" и показывает рост.

"Они (санкции — ред.) лишь отравляют атмосферу доверия буквально по всему миру, дестабилизируют рынки, особенно энергоносителей и продовольственный. От этого страдают очень многие, включая и страны ЕС. Тот же президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке в октябре этого года, заявил, что его страна в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", — подчеркнул дипломат.