МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Активность мошенников в отношении розничных клиентов ВТБ снизилась впервые за три года, сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

"Впервые за три года эксперты ВТБ зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов. По данным банка, число таких случаев за 10 месяцев составило почти 5,8 миллиона – на 11% меньше к аналогичному периоду прошлого года", — сказал он журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

По его словам, тренд на снижение активности мошенников продолжится, при этом атаки становятся более качественными. Снижение телефонной мошеннической активности в этом году стало возможно благодаря применению совместных действий правоохранительных органов, ведомств, банков и операторов, рассказал Чугунов.

"Большую роль здесь сыграло подключение операторов связи к единой платформе верификации телефонных вызовов, а также интеграция сервиса ВТБ по оперативной передаче данных о мошенниках в Минцифры России, что позволило в несколько раз ускорить блокировку звонков злоумышленников", — пояснил он.

На фоне снижения телефонных атак мошенники переключились на интернет-каналы. Доля звонков через мессенджеры в пиковые моменты достигала 70% от всех звонков, продолжил Чугунов. Однако в связи с изменением политики безопасности ряда интернет-каналов число таких атак стало снижаться, составив в октябре только четверть от всех звонков.

"ВТБ предлагает усилить борьбу с использованием неверифицированных сим-карт, которые мошенники массово регистрируют и используют в своих целях. Локальной проблемой на рынке сотовой связи до сих пор остается продажа сим-боксов, которые позволяют совершать массовый обзвон из любой точки планеты", — отметил топ-менеджер.

Также он рассказал, что мошенники более тщательно стали продумывать точки вывода средств, предпочитая офлайн-каналы. Особенно это касается схем по оформлению кредитов: потенциальную жертву целенаправленно ведут в банковские кассы, предлагают снять наличные в банкоматах или подсылают псевдокурьеров. Таким образом мошенники не только убеждают клиентов в легальности ситуации, но обеспечивают себе несколько вариантов хищения средств.