МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает сохранения антироссийских санкций до 2027 года, следует из его доклада о денежно-кредитной политике. СМИ раскрыли неожиданные последствия санкций США

Банк России также зафиксировал по итогам первого полугодия 2023 года "рекордные значения" валового накопления основного капитала.

По мнению ЦБ, доминирующее частное потребление станет основным фактором роста ВВП вместе с валовым накоплением по итогам текущего года. Вместе с тем экспорт и импорт отрицательно скажутся на динамике экономического роста.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.