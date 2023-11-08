МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Выдача ипотеки в Сбербанке по итогам года вырастет примерно на 80 процентов в сравнении с прошлым годом — до 4,6 триллиона рублей, за неполные десять месяцев уже выдано 3,7 триллиона рублей, сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф в кулуарах форума "Финополис". Ипотека в 2023 году: список документов, необходимых для оформления

"По данным Сбербанка за неполные десять месяцев, объем выдач уже составляет около 3,7 триллиона рублей. Согласно нашим прогнозам, объем выдач за весь 2023 год составит порядка 4,6 триллиона рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80 процентов. Прирост по отношению к 2021 году также существенный — порядка 60 процентов", — сказал он.

По словам Грефа, 2023 год станет успешным для отечественного ипотечного рынка, несмотря на серьезное охлаждение.

"Финополис" — форум, который Банк России проводит в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.