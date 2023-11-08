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2023
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В Сбербанке прокомментировали перспективы цифрового рубля
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Перспективы цифрового рубля, в том числе в международных платежах, оценивать преждевременно — пока только идет эксперимент, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в... ПРАЙМ, 08.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, сбербанк, герман греф, цифровой рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Перспективы цифрового рубля, в том числе в международных платежах, оценивать преждевременно — пока только идет эксперимент, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Финополис".
"Сейчас идет эксперимент, и оценивать перспективы цифрового рубля, расширение функционала и спрос на него преждевременно", — ответил он на вопрос, как скоро, на его взгляд, будет реализован полноценный функционал цифрового рубля и начнется его использование в международных расчетах.
"Многое будет зависеть от удобства использования цифрового рубля для людей и насколько удастся сделать его использование таким же простым и удобным, как и безналичные рубли, в том числе в международных расчетах. Центробанк активно работает над этим", — добавил Греф.