МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Перспективы цифрового рубля, в том числе в международных платежах, оценивать преждевременно — пока только идет эксперимент, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Финополис". В Минфине назвали цифровой рубль наличной валютой XXII века

"Сейчас идет эксперимент, и оценивать перспективы цифрового рубля, расширение функционала и спрос на него преждевременно", — ответил он на вопрос, как скоро, на его взгляд, будет реализован полноценный функционал цифрового рубля и начнется его использование в международных расчетах.

"Многое будет зависеть от удобства использования цифрового рубля для людей и насколько удастся сделать его использование таким же простым и удобным, как и безналичные рубли, в том числе в международных расчетах. Центробанк активно работает над этим", — добавил Греф.