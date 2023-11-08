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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231108/842201152.html
Годовая инфляция в Германии замедлилась по итогам октября
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Годовая инфляция в Германии по итогам октября, по окончательной оценке, замедлилась до 3,8% с 4,5% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны... ПРАЙМ, 08.11.2023
экономика, новости, германия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, по окончательной оценке, замедлилась до 3,8% с 4,5% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.