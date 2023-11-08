МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, по окончательной оценке, замедлилась до 3,8% с 4,5% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Центробанк раскрыл, когда начнет снижаться годовая инфляция

Показатель совпал с предварительной оценкой.