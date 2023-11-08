МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Согласно самым скромным оценкам европейский бизнес потерял за последние полтора года из-за антироссийских санкций до 250 миллиардов евро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Центробанк сделал прогноз по антироссийским санкциям

"За последние полтора года, по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро. Это большая цифра", — сказал он, а также отметил, что санкции усугубили кризисные явления в мировой экономике.

Лавров подчеркнул, что цель санкций — спровоцировать беспорядки в России и вызвать недовольство граждан.

"Цели (санкций — ред.) не скрываются — подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти — это прямо декларируемая цель… Задачу ставят перед собой — спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", — пояснил глава МИД РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.