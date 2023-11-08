2023-11-08T11:47:22+03:00
2023-11-08T11:47:22+03:00
2023-11-08T11:47:22+03:00
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G7 введет санкции против ХАМАС, пишет СМИ
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"Большая семерка" планирует ввести санкции против ХАМАС с целью лишить движение возможности финансирования. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на итоговое... ПРАЙМ, 08.11.2023
экономика, новости, g7, санкции, хамас
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Большая семерка" планирует ввести санкции против ХАМАС с целью лишить движение возможности финансирования. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на итоговое заявление встречи глав МИД G7.
Согласно заявлению, "Большая семерка" работает над предотвращением дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
"Мы также вместе работаем, в том числе путем введения санкций или других мер, чтобы лишить ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения злодеяний", — сказано в тексте.
Министры иностранных дел стран "Группы семи" проводят встречу в Токио 7-8 ноября.