МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Большая семерка" планирует ввести санкции против ХАМАС с целью лишить движение возможности финансирования. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на итоговое заявление встречи глав МИД G7. В ХАМАС готовы к полному компромиссу по пленным

Согласно заявлению, "Большая семерка" работает над предотвращением дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

"Мы также вместе работаем, в том числе путем введения санкций или других мер, чтобы лишить ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения злодеяний", — сказано в тексте.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" проводят встречу в Токио 7-8 ноября.