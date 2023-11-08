2023-11-08T13:07:43+03:00
2023-11-08T13:07:43+03:00
2023-11-08T13:07:43+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231108/842204302.html
ЦБ заявил о готовности к международным операциям с цифровым рублем
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ЦБ РФ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ГОТОВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ, НО МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ ПАРТНЕРОВ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, экономика, новости, цб, эльвира набиуллина, цифровой рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ГОТОВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ, НО МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ ПАРТНЕРОВ — НАБИУЛЛИНА