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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231108/842204355.html
В МВФ назвали факторы, которые помогли восстановить российскую экономику
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Расходы на оборону, помощь домохозяйствам и сильные инвестиции помогли российской экономике восстановиться после непродолжительного сокращения, заявили в Международном валютном... ПРАЙМ, 08.11.2023
экономика, новости, мир, экономика рф, мвф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Расходы на оборону, помощь домохозяйствам и сильные инвестиции помогли российской экономике восстановиться после непродолжительного сокращения, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Увеличенные военные расходы, трансферы домашним хозяйствам и сильные инвестиции помогли российской экономике восстановиться из глубокого, но непродолжительного сокращения", — говорится в отчете фонда по европейскому региону.
В МВФ отметили, что после введения западных санкций России удалось устойчиво восстановиться и вернуться к уровню до начала специальной военной операции.
В фонде добавили, что домашние хозяйства России получили поддержку от правительства, а властям удалось достичь "рекордного уровня занятости и увеличивающихся зарплат".