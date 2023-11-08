ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Расходы на оборону, помощь домохозяйствам и сильные инвестиции помогли российской экономике восстановиться после непродолжительного сокращения, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов

"Увеличенные военные расходы, трансферы домашним хозяйствам и сильные инвестиции помогли российской экономике восстановиться из глубокого, но непродолжительного сокращения", — говорится в отчете фонда по европейскому региону.

В МВФ отметили, что после введения западных санкций России удалось устойчиво восстановиться и вернуться к уровню до начала специальной военной операции.

В фонде добавили, что домашние хозяйства России получили поддержку от правительства, а властям удалось достичь "рекордного уровня занятости и увеличивающихся зарплат".