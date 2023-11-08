ТОКИО, 8 ноя — ПРАЙМ. Страны G7 ускорят консультации по введению санкций в отношении российских алмазов и металлов, сказано в совместной декларации по итогам встречи глав МИД стран G7 в Токио. Лавров назвал сумму потерь Евросоюза от антироссийских санкций

"Для того чтобы снизить доходы, получаемые Россией от экспорта, мы ускорим наши консультации по энергетике, металлам и всем непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России", — говорится в документе.

Агентство Reuters ранее сообщало, что еще до конца октября ожидается заявление G7 по алмазам из России, после чего последует предложение ЕС по новому пакету санкций против РФ.

При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.

Встреча глав МИД G7 под председательством Японии прошла 7 и 8 ноября в Токио. Она стала второй в этом году очной встречей в Японии и первой на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Еко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи стали ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.