МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Форум "Россия зовет!", организуемый ВТБ, впервые задействует китайский язык, выяснил корреспондент РИА Новости. Он пройдет 7-8 декабря и в первый раз со времен пандемии коронавируса состоится не в режиме онлайн. Китай нарастил в январе-октябре импорт нефти и газа

Впервые название форума на главной странице сайта форума написано на трех языках: русском, английском и китайском, обратило внимание РИА Новости. Но вкладок с программой на китайском, правда, нет.

В этом году участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

Основная тема форума — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры представляют новые вызовы для планомерного развития национальных экономик и международного сотрудничества, поясняют организаторы.

"В условиях смены экономической парадигмы особенно важна консолидация активной части общества – предпринимателей. Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства, взаимные инвестиции. На каком этапе мы сейчас, какие риски и возможности есть на этом пути, где искать стимулы для трансформации — ответить на эти вопросы мы попробуем на форуме", — сформулировал повестку глава ВТБ Андрей Костин.