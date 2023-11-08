2023-11-08T15:45:09+03:00
2023-11-08T15:45:09+03:00
2023-11-08T15:45:09+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231108/842208699.html
Правительство утвердило перечень стран, где учреждены торгпредства России
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Правительство России утвердило обновленный список стран, где открыты российские торговые представительства, сказано в документе кабмина. Подобная мера позволит российским... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, правительство рф, торгпредство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило обновленный список стран, где открыты российские торговые представительства, сказано в документе кабмина.
Подобная мера позволит российским компаниям лучше оценить перспективы работы на этих рынках и импортировать нужную продукцию.
"В 2020-2023 годах торговые представительства России открылись в шести странах. Торгпредство России в Сирии было открыто в 2020 году. В 2022 году российские торговые представительства начали работу на Филиппинах, в Мексике, Мьянме и Эфиопии. В 2023 — в Нигерии. Все эти страны вошли в обновленный перечень", — говорится в постановлении.