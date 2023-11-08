МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило обновленный список стран, где открыты российские торговые представительства, сказано в документе кабмина. СМИ: Польша изъяла средства со счетов посольства и торгпредства России

Подобная мера позволит российским компаниям лучше оценить перспективы работы на этих рынках и импортировать нужную продукцию.

"В 2020-2023 годах торговые представительства России открылись в шести странах. Торгпредство России в Сирии было открыто в 2020 году. В 2022 году российские торговые представительства начали работу на Филиппинах, в Мексике, Мьянме и Эфиопии. В 2023 — в Нигерии. Все эти страны вошли в обновленный перечень", — говорится в постановлении.