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Минпромторг оценил долю отечественных продуктов в российских магазинах
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Отечественные производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в российских магазинах по большинству категорий, заявил статс-секретарь — замминистра... ПРАЙМ, 08.11.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, минпромторг рф, товары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Отечественные производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в российских магазинах по большинству категорий, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более", — сообщил он в ходе выступления на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества.
В конце октября Евтухов говорил о том, что растет и представленность отечественных вин. Так, в интервью РИА Новости он сообщил о том, что доля российского игристого вина в магазинах почти достигла 70%, а тихого — превысила 50%.
При этом в сентябре руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил, что уровень доверия россиян к качеству отечественных продовольственных товаров достиг максимальных показателей за последние годы и составил 91%.