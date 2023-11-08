МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Отечественные производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в российских магазинах по большинству категорий, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Минпромторг оценил активный рост ассортимента российского вина

"По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более", — сообщил он в ходе выступления на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества.

В конце октября Евтухов говорил о том, что растет и представленность отечественных вин. Так, в интервью РИА Новости он сообщил о том, что доля российского игристого вина в магазинах почти достигла 70%, а тихого — превысила 50%.

При этом в сентябре руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил, что уровень доверия россиян к качеству отечественных продовольственных товаров достиг максимальных показателей за последние годы и составил 91%.