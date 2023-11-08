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https://1prime.ru/state_regulation/20231108/842209964.html
Еврокомиссия оценила роль Турции в транзите энергоресурсов в ЕС
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Турция занимает ключевую позицию в транзите энергоресурсов в Евросоюз, но при этом остается зависимой от России в плане импорта ископаемого топлива, следует из отчета... ПРАЙМ, 08.11.2023
энергетика, экономика, новости, ес, ек, турция, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Турция занимает ключевую позицию в транзите энергоресурсов в Евросоюз, но при этом остается зависимой от России в плане импорта ископаемого топлива, следует из отчета Еврокомиссии.
"Турция продолжает быть важной страной для транзита в ЕС, но остается зависимой от РФ в вопросе импорта полезных ископаемых и ядерной энергии", — сказано в отчете. "Росатом" строит единственную на данный момент АЭС в Турции — "Аккую".
Еврокомиссия в своем отчете также подчеркивает, что в марте Турция запретила экспорт подсанкционных товаров из Евросоюза, Великобритании и США в Россию. Однако, ограничения не распространяются на товары двойного назначения и чувствительные технологии.
Комиссия отмечает, что Турция значительно укрепила свои торгово-экономические связи с Россией и стала более зависимой от нее в некоторых ключевых секторах своей экономики.