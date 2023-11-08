МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Турция занимает ключевую позицию в транзите энергоресурсов в Евросоюз, но при этом остается зависимой от России в плане импорта ископаемого топлива, следует из отчета Еврокомиссии. В ЕК призвали сократить зависимость от России в обслуживании АЭС

"Турция продолжает быть важной страной для транзита в ЕС, но остается зависимой от РФ в вопросе импорта полезных ископаемых и ядерной энергии", — сказано в отчете. "Росатом" строит единственную на данный момент АЭС в Турции — "Аккую".

Еврокомиссия в своем отчете также подчеркивает, что в марте Турция запретила экспорт подсанкционных товаров из Евросоюза, Великобритании и США в Россию. Однако, ограничения не распространяются на товары двойного назначения и чувствительные технологии.

Комиссия отмечает, что Турция значительно укрепила свои торгово-экономические связи с Россией и стала более зависимой от нее в некоторых ключевых секторах своей экономики.