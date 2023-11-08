МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Экономика Германии показывает самые плохие показатели развития среди всех стран еврозоны с начала пандемии коронавируса, говорится в докладе экспертного совета при правительстве страны. В ФРГ предложили финансировать бундесвер за счет сверхбогатых

"Пандемия коронавируса и энергетический кризис оставили явные следы в Европе и особенно в Германии. Объем экономического производства Германии в настоящее время находится почти на том же уровне, что и в начале пандемии коронавируса почти четыре года назад. В Германии зафиксирован самый низкий рост среди всех экономик еврозоны с начала пандемии коронавируса", — говорится в пресс-релизе экспертного совета.

В качестве причины указывается высокая доля энергоемких отраслей в структуре экономики Германии, что сделало ее чрезвычайно уязвимой для энергетического кризиса.

При этом, независимо от текущей конъюнктуры, экспертный совет видит препятствия для экономического роста ФРГ на ближайшие десятилетия. В частности, речь идет о старении населения и снижении темпов роста производительности труда, а также устаревании промышленной базы страны.

Что же до конкретных прогнозов, то на 2023 год экспертный совет прогнозирует падение ВВП Германии на 0,4%, а на 2024 год — рост в 0,7%. Средний уровень инфляции, по их прогнозу, в этом году составит 6,1%, а в следующем — 2,6%.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.