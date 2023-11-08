ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российской специальной военной операции (СВО), включая поставки оружия, заявил 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В ГД назвали планы США на российские активы воровством

"Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%", — сообщил он журналистам.

Кирби добавил, что в отношении отдельно военной поддержки Вашингтон израсходовал более 90% всех выделенных средств и уточнил, что у Пентагона осталось лишь около 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для армейских складов США.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.