МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров компании "Эн+ Груп" в ходе заседания 10 ноября рассмотрит редомицилляцию нескольких дочерних компаний "Русала", говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации. "Русал" заявил об испытаниях инновационного алюминия из России в Китае

Согласно сообщению "Эн+ Груп", повесткой заседания совета директоров станет смена текущей юрисдикции компаний ALUMINUM GROUP LIMITED (Британские Виргинские острова), UNITED COMPANY RUSAL FOIL LIMITED (Республика Кипр), UNITED COMPANY RUSAL SILICONE LIMITED (Республика Кипр), UNITED COMPANY RUSAL IP LIMITED (Республика Кипр), ROUNIO HOLDING LIMITED (Республика Кипр) на Российскую Федерацию.

Представители "Русала" сообщили РИА Новости, что компания продолжает менять юрисдикцию дочерних предприятий. "Русал" продолжает процесс перевода своих дочерних обществ в российскую юрисдикцию", — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2020 году "Русал" был перерегистрировал с острова Джерси на территорию России, на остров Октябрьский в Калининграде.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").