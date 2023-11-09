МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский ритейлер Gloria Jeans в течение следующих двух лет планирует выйти в 60-80 стран мира через маркетплейсы, сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Владимир Мельников. Gloria Jeans отказалась от открытия магазинов в Израиле

"Обжегшись на открытии магазинов в Израиле, мы поставили задачу в течение 2024-2025 годов выйти в 60-80 стран мира через маркетплейсы", — заявил он.

До этого, в октябре, Мельников рассказывал агентству о том, что Gloria Jeans передумала открывать свои магазины в Израиле, а все проекты в стране были закрыты.

В конце августа он говорил о том, что Gloria Jeans выходит на рынок Израиля, открывая там свои магазины, а также изучает другие зарубежные рынки, в том числе арабские страны.

В интервью Forbes председатель совета директоров пояснял, что в России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год, а если получится развить новые бренды — то 200-250 миллиардов рублей и на этом все. При этом уход зарубежных брендов, напротив, лишь осложнил ситуацию, в связи с этим сеть и собирается выходить на новые рынки.

Gloria Jeans — вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 30 июня сеть включала в себя 704 магазина более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%.