МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Текущее экономическое положение, длящийся конфликт и нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину государством, не соответствующим критериям для вступления в Евросоюз, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. "Остается пара месяцев". В США готовятся к переменам на Украине

В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Киевом и Кишиневом, связав принятие переговорных рамок с выполнением ими ряда условий, в том числе продолжение борьбы с коррупцией. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

"Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас в Украине в 2013 году не была конкурентной. А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи. То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?" — написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*.

Он также подчеркнул, что происходящий в настоящее время конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод в стране противоречат критериям для ее присоединения к ЕС, поэтому решение фон дер Ляйен расходится с реальностью.

"Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине — это сугубо политико-конъюнктурное решение", — добавил Азаров.

Копенгагенские критерии вступления государств в Евросоюз были приняты на заседании Европейского совета в Копенгагене в 1993 году. Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

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