МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Блок гегемонов" в виде США и Европы уступает центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент Боливии Луис Арсе. Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов

Во время выступления в парламенте, посвященного итогам экономического развития Боливии за три года, президент отметил, что в странах с развивающейся экономикой, в частности странах БРИКС, будут сохраняться темпы экономического роста не менее 4% в 2023 и 2024 годах.

"Это (экономический рост — ред.) дает понять, что их экономики растут быстрее, чем в так называемых странах с развитой экономикой. Эти различия в экономических прогнозах объясняются тем, что блок гегемонов в виде США и Европы перестает быть центром мировой экономики, уступая блоку стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил Арсе во время своего выступления.

Ранее президент Боливии Луис Арсе в интервью РИА Новости заявлял, что Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.