МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Франции следует покинуть Евросоюз, уступив свое место Украине, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Раскрыта истинная цель приглашения Украины в Евросоюз

ранее в среду, 8 ноября, ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Киевом и Кишиневом. Формальное решение о начале переговорного процесса главы государств и правительств обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

"ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!" — написал Филиппо в соцсети X.

По его мнению, решение ЕС запустить процесс переговоров о вступлении бедной и подверженной коррупции Украины является "колоссальным безумием", ведь Киев лишь ухудшит положение дел в союзе.

"Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем", — заключил политик.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявлял, что в данный момент страна не соответствует Копенгагенским критериям.

Копенгагенские критерии вступления государств в Евросоюз были приняты в 1993 году. Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.