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https://1prime.ru/state_regulation/20231109/842215729.html
ЮГК заявила о планах провести IPO на Мосбирже
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"Южуралзолото" (ЮГК) планирует до конца ноября провести IPO на Московской бирже в объеме до 5 прцентов акций, сообщила компания. "В рамках IPO инвесторам будут предложены новые... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, югк, мосбиржа, ipo
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) планирует до конца ноября провести IPO на Московской бирже в объеме до 5 прцентов акций, сообщила компания.
"В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5 процентов от акционерного капитала компании… Компания рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года", — говорится в сообщении.
В ЮГК уточнили, что размещаться будут акции допэмиссии. "Никто из существующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO", — добавляется в сообщении.