МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) планирует до конца ноября провести IPO на Московской бирже в объеме до 5 прцентов акций, сообщила компания. Обозначены перспективы проведения IPO российскими компаниями

"В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5 процентов от акционерного капитала компании… Компания рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года", — говорится в сообщении.

В ЮГК уточнили, что размещаться будут акции допэмиссии. "Никто из существующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO", — добавляется в сообщении.