МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших ритейлеров "Магнит" объявил о завершении сделки по приобретении маркетплейса KazanExpress и планирует начать процесс интеграции площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса под названием "Магнит Маркет", сообщается в пресс-релизе компании. "Магнит" станет владельцем крупнейшей сети на Дальнем Востоке

"Магнит, один из ведущих ритейлеров в России, закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса "Магнит Маркет". В рамках сделки "Магнит" получил 100 процентов долей в ООО "КазаньЭкспресс", права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России)", — сказано в пресс-релизе.