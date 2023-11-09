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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231109/842216179.html
"Магнит" закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress
Экономика
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Один из крупнейших ритейлеров "Магнит" объявил о завершении сделки по приобретении маркетплейса KazanExpress и планирует начать процесс интеграции площадки для запуска на ее... ПРАЙМ, 09.11.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, сделка, магнит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших ритейлеров "Магнит" объявил о завершении сделки по приобретении маркетплейса KazanExpress и планирует начать процесс интеграции площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса под названием "Магнит Маркет", сообщается в пресс-релизе компании.
"Магнит, один из ведущих ритейлеров в России, закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса "Магнит Маркет". В рамках сделки "Магнит" получил 100 процентов долей в ООО "КазаньЭкспресс", права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России)", — сказано в пресс-релизе.