МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основной проблемой для экономики России в текущий момент является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Минсельхоз заявил о дефиците кадров в российском АПК

"Что касается роста экономики, как я уже сказала, по нашим прогнозам он будет положительный (в 2024 году — ред.), но, действительно, темпы роста будут чуть ниже. И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий", — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.

По ее словам, предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредитов, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы. "Это то, что говорят предприятия. А у нас в опросах участвуют 13 тысяч предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики", — пояснила глава ЦБ.

Она также напоминала, что Банк России в следующем году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного. "Но нам очень важно, чтобы действительно кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку: импортозамещение, технологический суверенитет и так далее", — сказала глава Банка России.

Она подчеркнула, что ЦБ настроил регулирование таким образом, чтобы банки направляли кредитные средства прежде всего на поддержку роста экономики.

По данным Росстата, безработица в России в последние три месяца находится на рекордно низком уровне в 3%.