АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. К подписанию на проходящем в Астане XIX Форуме Межрегионального сотрудничества России и Казахстана составлены документы, общая сумма которых составляет примерно 100 миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян

"Насколько я знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 миллионов долларов. Это наглядно демонстрирует, как успешно развиваются российско-казахстанские экономические отношения", — сказал он в ходе выступления на мероприятии.

Российский лидер отметил, что на форуме присутствуют представители более 30 регионов двух государств, в том числе, руководители органов власти, законодатели, представители министерств и ведомств, бизнеса, научных кругов. По словам Путина, сегодня 76 российских регионов установили прямые партнерские связи с Казахстанскими областями, пополняется и договорная база регионального взаимодействия, насчитывающая более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран.

По словам Путина, следующий форум пройдет в 2024 году в Уфе.

"В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия, и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания", — сообщил он.

"В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе. И мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие", — сказал президент РФ.