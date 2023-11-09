МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Переход здравоохранения на цифровые рельсы начался во время пандемии COVID-19 и продолжает набирать обороты. В частности, полным ходом идет цифровизация системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Что изменится для врачей и пациентов, узнала "Комсомольская правда".

Прежде всего, цифровой полис ОМС, который можно получить через портал "Госуслуги", упростил взаимодействие с медучреждениями и избавил от необходимости носить с собой лишние документы. Его уже запросили более 50 миллионов россиян.

"Такой подход позволяет обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом", — указал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Цифровой полис ОМС представляет собой общероссийскую базу данных. В ней хранится информация о застрахованных, их полисах, истории прикрепления к клиникам. Реестр взаимодействует с пятью другими информационными системами — Единым регистром населения (ЕРН), Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГЗ) и другими.

Не менее важен глобальный проект "Цифровой медицинский профиль пациента". Он хранит историю болезни пациента и данные обследований из разных клиник. Это избавит медиков от лишней нагрузки, а пациентов — от дублирования обследований и назначений. Система повышает контроль за объемами оказываемой медицинской помощи, добавляет эксперт по ОМС Михаил Пушков. Пациент сможет проконтролировать, нет ли в профиле записей о медпомощи, которую он не получал, и сообщить о приписках в страховую компанию или местный фонд ОМС.

Помимо этого, цифровизация системы ОМС позволяет наладить диспансерный учет людей с хроническими заболеваниями. Им напоминают о необходимых обследованиях и показывают оптимальный маршрут их прохождения. Это позволяет снизить риски обострений и рецидивов и в конечном итоге увеличить продолжительность жизни, указал Баланин.

К цифровой трансформации системы ОМС относятся электронный персонифицированный учет медицинской помощи и переход к единым справочникам и классификаторам. Они не касаются пациентов напрямую, но способствуют повышению качества и доступности медпомощи.

При этом неотъемлемая часть цифровизации — меры по защите персональных данных пациентов и врачебной тайны. Все это улучшает повышает эффективность управления в здравоохранении, социальные гарантии для россиян и вносит вклад в повышение национальной безопасности страны, делает вывод Баланин.