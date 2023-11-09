АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Расчеты между Россией и Казахстаном в нацвалютах расширяются, а одним из приоритетных направлений экономической политики Москвы и Астаны является развитие сотрудничества в агропромышленном комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин. Российские банки открыли корреспондентские счета в банках Казахстана

Российский лидер прибыл в Астану с визитом по приглашению президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева. в четверг по видеосвязи они приняли участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", — заявил Путин на мероприятии, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.

По его мнению выбор темы для пленарного заседания является логичным: нынешний форум посвящен вопросам сельского хозяйства и эта сфера представляет большой интерес для двух стран.

"Конечно же, мы видим, как динамично растут наши взаимные торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере… Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со мной согласится: развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК — это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономический политики", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Казахстаном развиваются уверенно и успешно. По его словам, на встрече в Астане они смогут обменяться с Токаевым мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.