ДУШАНБЕ, 9 ноя — ПРАЙМ. Совокупный валовый внутренний продукт стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), несмотря на глобальный экономический кризис, составил более 2 триллионов долларов, и этот показатель растет, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в Ташкенте на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Центробанк оценил рост ВВП в годовом выражении по итогам третьего квартала

"Надеюсь, что эта встреча… придаст новый импульс развитию Организации, так как несмотря на глобальный экономический кризис совокупный Валовый внутренний продукт стран-членов ОЭС составил более 2 триллионов долларов и этот показатель растет", — сказал он.

По его словам, ожидается, что в течение 2023 года среднегодовой рост экономики в большинстве стран Организации составит не менее 5%. "Это вселяет в нас надежду на фоне того, в ряде регионов мира идет тенденция к снижению показателей экономики", — сказал Рахмон.

По его словам, для Таджикистана ОЭС играет значимую и позитивную роль и 35% его внешнеторгового оборота приходится на страны Организации. "Таджикистан выступает за дальнейшее развитие сотрудничества в экономической и торговой областях в ОЭС на взаимовыгодной основе и конкурентоспособности", — отметил он.

Рахмон предложил развивать логистику и цифровизацию транспортных услуг стран-членов Организации. "Касаясь строительства транспортной инфраструктуры в рамках ОЭС — мы намерены сыграть соответствующую роль в развитии транспортной инфраструктуры в направлении Восток-Запад и Центральная-Южная Азия, так как Таджикистан играет важную роль во внешней и внутренней логистике", — сказал он.

По его словам, Таджикистан сейчас ведет переговоры по транспортному маршруту Китай-Таджикистан-Узбекистан-Туркмения-Иран с выходом в порты Персидского залива, и еще по другому маршруту Китай-Таджикистан-Афганистан-Иран-Индия.

Президент Таджикистана также отметил необходимость укрепления продовольственной безопасности стран-членов ОЭС и развития возобновляемых источников энергии.

ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В саммите в Ташкенте принимают участие девять из десяти глав государств и правительств стран-участниц организации — все, кроме Афганистана.