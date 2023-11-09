АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43 процента, такого не было никогда за историю современной России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал главный предмет гордости для России

В четверг, 9 ноября, глава государства посетил в Астане XIX Форум Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.

"Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России", — сказал Путин.

Президент добавил, что сдвиги, которые происходят в мире, заставили Россию приобретать новые компетенции в области экономического развития. По его словам, стране это удается.

Ранее на встрече с новыми членами общественной палаты Путин заявлял, что отечественная экономика функционирует ритмично. Он подчеркивал, сославшись на статистику, что рост ВВП России составит 2,8 — 3 процента, а уровень безработицы остается низким.