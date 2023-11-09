МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Виноделие является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в российской экономике, уступает разве что военно-промышленному комплексу, заявил председатель правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Дмитрий Киселев. Luding Group займется собственным производством игристых вин

"В 2022 году в России произвели вина на 13% больше, чем в 2021 году. Это колоссальный результат", — сказал он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.

Киселев упомянул, что недавно глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия стала производить танков в 7 раз больше, и виноделие, конечно, не может конкурировать с такой динамикой.

"Если не брать ВПК, то виноделие — едва ли не самая быстроразвивающаяся отрасль экономики России вообще", — добавил он, уточнив при этом, что главным сдерживающим фактором остается импорт.

В Москве с 9 по 10 ноября проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.