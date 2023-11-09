МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ограничения на импорт ряда непродовольственных товаров по аналогии с иностранным вином могут ввести в России, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Минсельхоз поддержит пошлины на импорт вина из недружественных стран

Он напомнил, что ранее в стране были повышены ввозные пошлины на вина из недружественных стран.

"По непродовольственным товарам, где оборот 25 триллионов рублей, 15 триллионов — это импортная продукция. Чтобы эти 15 триллионов оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию — от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся", — сказал он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.

Возвращаясь к теме виноделия, Евтухов также отметил, что ввозная пошлина поможет поставить некие преграды на пути импортного виноматериала.

"Я считаю, что такие меры надо применять по отношению ко всем видам отечественной продукции, особенно к продукции потребительского рынка", — резюмировал замминистра.

В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса — о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.