МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, рассчитывает увеличить продажи по итогам года, сообщил журналистам владелец группы Борис Титов в кулуарах Российского винодельческого форума. "Абрау-Дюрсо" начал выпуск собственной водки

"Мы дадим по крайней мере добавку к тем 54 миллионам бутылок, которые были в прошлом году… По выручке в целом выполним план, по цифрам перевыполнения… если будет выше в натуральном выражении, то по выручке тоже", — сказал Титов. Он добавил, что урожай этого года обещает и хорошее качество продукции.

В 2022 года группа увеличила выручку по МСФО (за вычетом акциза) на 22,35% — до 12,076 миллиарда рублей. Общие продажи выросли на 18,1% и составили 54,2 миллиона бутылок, из них собственного производства — 52,9 миллиона бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (рост на 18,5% к 2021 году).

Титов также сообщил, что в текущем году уже заложено 250 гектаров новых виноградников. В целом планы по расширению площадей виноградников на текущий год составляли 444 гектара.

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. ГК включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная".