МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в европейских обещаниях Украине, что она вступит в ЕС. Он считает, что они вряд ли являются реальными. Лавров прокомментировал веру Байдена в Украину

"Скорее всего, конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", — заявил он в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС с Киевом. Решение принято на основе оценки прогресса по выполнению поставленных задач.

В 2022 году главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине статуса кандидатов на вступление в объединение.

Формальное решение о начале переговоров будут обсуждать главы стран и правительств в ходе саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение о присоединении новых государств должно быть принято единогласно всеми действующими членами.