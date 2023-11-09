2023-11-09T16:54:46+03:00
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Песков назвал обещанное Киеву вступление в ЕС морковкой впереди повозки
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в европейских обещаниях Украине, что она вступит в ЕС. Он считает, что они вряд ли являются реальными. "Скорее всего,... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , экономика, новости, россия, украина, вступление в ес, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в европейских обещаниях Украине, что она вступит в ЕС. Он считает, что они вряд ли являются реальными.
"Скорее всего, конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", — заявил он в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС с Киевом. Решение принято на основе оценки прогресса по выполнению поставленных задач.
В 2022 году главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине статуса кандидатов на вступление в объединение.
Формальное решение о начале переговоров будут обсуждать главы стран и правительств в ходе саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение о присоединении новых государств должно быть принято единогласно всеми действующими членами.