МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Перед "Росатомом" стоит задача организовать коммерчески привлекательные перевозки по Северному морскому пути, для этого необходим такой логистический актив, как группа Fesco, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя передачу "Росатому" от государства акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания Fesco). В "Росатом" назвали объем транзита грузов по Севморпути

Акции ДВМП, которые находятся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом", говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном накануне на сайте правовой информации. "Росатом" — инфраструктурный оператор Севморпути.

"Речь идет о всем протяженном северном коридоре как с точки зрения связывания России, так и с точки зрения организации морского транзита. Поэтому вопрос организации и внутренних перевозок, северного завоза, транзита требуют подтверждения определенными активами. Именно таким активом президент посчитал Fesco", — сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.

"Наша задача — переориентировать значимую часть уже глобальных морских перевозок между растущей экономикой Азии и пусть консервативным, но достаточно большим рынком Европы, предложить для этих двух точек мирового развития самую привлекательную с экономической точки зрения схему", — пояснил глава "Росатома".

"Это сложно сделать без своего соответствующего логистического актива… Перевозки, связанные именно с морским движением, — здесь Fesco занимает очень большую часть глобального рынка", — добавил Лихачев.

Он напомнил, что Fesco играет важную роль и в доставках грузов на стройки "Росатома".