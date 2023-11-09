МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. К принявшим резолюцию об антироссийских санкциях депутатам Европарламента пришло понимание, что Евросоюз проиграл в санкционной борьбе с Россией, при этом снятия ограничений в ближайшее время ждать не стоит, заявил РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Европарламент раскритиковал режим персональных антироссийских санкций

В четверг в своей резолюции ЕП, последние годы выступавший за ужесточение санкций, усомнился в их эффективности и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию. Депутаты потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в ЕС, назвав такую интерпретацию дискредитирующей санкционный инструмент, ЕП подверг критике ЕК и Совет ЕС за непрозрачность и непрофессионализм при определении лиц, подлежащих внесению в списки персональных санкций против России, отметив, что нынешний порядок компрометирует репутацию санкционного режима.

По словам Ковалева, санкции являются обоюдоострым оружием и, безусловно, они нанесли удар по российской экономике, но если ставить вопрос по-другому, кто больше выиграл от санкционного давления, а кто проиграл, очевидно, что больше проиграл Запад.

"Все-таки у нас рост экономики, а у большинства стран Запада проблемы. И у главного локомотива ЕС Германии вообще рецессия. Здесь результат очевиден. Сейчас, когда экономика Германии и других стран сползла в рецессию, видимо, пришло осознание, в том числе и депутатам Европарламента, что в общем-то мы (представители ЕС — ред.) проиграли в этой борьбе", — пояснил эксперт. Пришли с повинной: британцы признались в нарушении санкций против России

По его мнению, резолюция ЕП не изменит антироссийский курс руководства ЕС по сохранению санкционного давления на Москву, несмотря на внутренние проблемы. "Европарламент — скорее трибуна для высказывания каких-то мнений, резолюция Европарламента не обладает обязательной силой, а антироссийские тренды и настроения в правящих элитах западноевропейских стран-членов ЕС практически едины за небольшими исключениями. Нет никаких серьезных оснований надеяться на то, что антироссийская политика и санкционное давление на РФ будет свернуто. Ожидать серьезных перемен на этом фронте не стоит", — отметил он.

Он добавил, что и ужесточения санкций со стороны ЕС в ближайшее время ожидать не стоит, а Брюссель в последних пакетах уже стремился вводить не ограничительные меры против России, а следить за тем, чтобы пресечь обход рестрикций. "Все, что можно, уже давно ввели, а дальше — тупик. Тут ситуация такая, они (руководство ЕС — ред.) понимают, что это (санкционное давление — ред.) не работает, но признать не могут. И как грамотно уйти и признать, что это не работает — вот сейчас главный вопрос. Шаг евродепутатов — это дополнительное свидетельство, что они понимают, что это не работает", — заключил Ковалев.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.