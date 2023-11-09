МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Количество ипотечников России с долговой нагрузкой более 80 процентов за третий квартал 2023 года достигло рекордных 47 процентов, сообщил замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев. Россиянам рассказали, что дороже - ипотека или аренда жилья

"Мы отмечаем, какая доля кредитов выдана людям с долговой нагрузкой выше 80%, и видим, что начиная с 2020 года этот показатель неуклонно растет. Эта доля сейчас составляет рекордные 47%", — сказал он на совместном семинаре ЦБ с Российской экономической школой и базовой кафедрой регулятора в Высшей школе экономики.

Согласно информации Банка России, доля ипотечных заемщиков с долговой нагрузкой более 80 процентов составляла в первом квартале 2023 года 40 процентов, во втором — 41 процент.

Значение показателя долговой нагрузки (ПДН) считают как отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доходу.