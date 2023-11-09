2023-11-09T23:56:00+03:00
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2023-11-09T23:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231109/842225723.html
ЦБ сообщил рекордный показатель доли ипотечников за III квартал 2023 года
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Количество ипотечников России с долговой нагрузкой более 80 процентов за третий квартал 2023 года достигло рекордных 47 процентов, сообщил замдиректора департамента финансовой... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, цб, ипотека, долговая нагрузка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Количество ипотечников России с долговой нагрузкой более 80 процентов за третий квартал 2023 года достигло рекордных 47 процентов, сообщил замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.
"Мы отмечаем, какая доля кредитов выдана людям с долговой нагрузкой выше 80%, и видим, что начиная с 2020 года этот показатель неуклонно растет. Эта доля сейчас составляет рекордные 47%", — сказал он на совместном семинаре ЦБ с Российской экономической школой и базовой кафедрой регулятора в Высшей школе экономики.
Согласно информации Банка России, доля ипотечных заемщиков с долговой нагрузкой более 80 процентов составляла в первом квартале 2023 года 40 процентов, во втором — 41 процент.
Значение показателя долговой нагрузки (ПДН) считают как отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доходу.