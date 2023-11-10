С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Бахрейн полагает, что ожидаемое присоединение к БРИКС укрепит его позиции в регионе и на мировой арене с точки зрения вклада в экономическое развитие и безопасность, заявил РИА Новости посол королевства в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Решетников призвал сформировать удобные стыковые рейсы в рамках БРИКС

Бахрейн входит в число стран, которые официально изъявили желание вступить в БРИКС.

"Добавление в наше портфолио членства в различных организация, в том числе в БРИКС, полезно… Очень важно быть среди стран (членов БРИКС – ред.), чтобы играть решающую роль в экономике и развитии региона", — заявил собеседник агентства на полях V Международного муниципального форума БРИКС+.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.