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Посол Бахрейна объяснил стремление страны в БРИКС
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Бахрейн полагает, что ожидаемое присоединение к БРИКС укрепит его позиции в регионе и на мировой арене с точки зрения вклада в экономическое развитие и безопасность, заявил РИА... ПРАЙМ, 10.11.2023
экономика, новости, брикс, бахрейн
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Бахрейн полагает, что ожидаемое присоединение к БРИКС укрепит его позиции в регионе и на мировой арене с точки зрения вклада в экономическое развитие и безопасность, заявил РИА Новости посол королевства в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати.
Бахрейн входит в число стран, которые официально изъявили желание вступить в БРИКС.
"Добавление в наше портфолио членства в различных организация, в том числе в БРИКС, полезно… Очень важно быть среди стран (членов БРИКС – ред.), чтобы играть решающую роль в экономике и развитии региона", — заявил собеседник агентства на полях V Международного муниципального форума БРИКС+.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.