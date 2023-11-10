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2023
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Правительство Японии одобрило проект дополнительного бюджета
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Кабинет министров Японии одобрил проект дополнительного бюджета на 13,2 триллиона иен (87,2 миллиарда долларов) для финансирования экономических мер, одобренных в прошлом месяце... ПРАЙМ, 10.11.2023
финансы, экономика, новости, бюджет, финансы, экономика, япония
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Кабинет министров Японии одобрил проект дополнительного бюджета на 13,2 триллиона иен (87,2 миллиарда долларов) для финансирования экономических мер, одобренных в прошлом месяце.
По данным агентства Jiji, для финансового обеспечения дополнительного бюджета правительство намерено выпустить дополнительные гособлигации на общую сумму в 8,9 триллиона иен (58,79 миллиарда долларов).
В частности, как отмечает телеканал NHK, 1,9 триллиона иен (13,3 миллиарда долларов) из дополнительного бюджета будут направлены на поддержку сферы производства полупроводников.