МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Кабинет министров Японии одобрил проект дополнительного бюджета на 13,2 триллиона иен (87,2 миллиарда долларов) для финансирования экономических мер, одобренных в прошлом месяце. Япония инвестирует в завод полупроводников в Хиросиме $1,3 млрд

По данным агентства Jiji, для финансового обеспечения дополнительного бюджета правительство намерено выпустить дополнительные гособлигации на общую сумму в 8,9 триллиона иен (58,79 миллиарда долларов).

В частности, как отмечает телеканал NHK, 1,9 триллиона иен (13,3 миллиарда долларов) из дополнительного бюджета будут направлены на поддержку сферы производства полупроводников.