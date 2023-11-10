МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил Центробанку вместе с ВЭБом провести эксперимент и оценить влияние на инфляцию при финансировании с помощью цифрового рубля структурной перестройки экономики. Глава МВФ оценила последствия борьбы с инфляцией

"Цифровой рубль — это "окрашенный" рубль, в него можно заложить те алгоритмы, которые позволяют не уйти на потребительский рынок и, соответственно, он будет по цепочке экономики двигаться и финансировать структурную перестройку экономики… соответственно влияние, на инфляцию будет крайне ограничено", — заявил он на форуме Finopolis. Но тем не менее предложил этот тезис проверить.

"Я бы предложил прописать в законодательстве возможность в рамках экспериментальных правовых режимах, а может и отдельно Центральному банку вместе, например, с Внешэкономбанком провести эксперимент влияния "окрашенного", цифрового рубля на инфляцию. Но при этом можно было реализовать пару проектов и посмотреть, как это работает. В конце концов увидеть, влияет ли это на инфляцию", — добавил он.

"Вчера мы на заседании нескольких комитетов… участвовала Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ РФ — ред.)… я задал вопрос, о том может ли Центральный банк выделять длинные кредитные ресурсы относительно дешевые через банковскую систему, "окрашенные", для того, чтобы поддержать структурную перестройку экономики, технологический прогресс в стране", — также пояснил он.

Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.