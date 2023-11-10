БРЕСТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году будет выше августовских оценок министерства экономического развития и оценивается в 3%, заявил глава ведомства Максим Решетников. Путин сообщил о коренном изменении структуры роста российской экономики

"Наши экономики не просто устояли, но по многим показателями мы выходим на рекордные цифры. Действительно, это касается и роста наших экономик тоже — по этому году ожидаем рост экономики РФ на 3%. Это выше наших августовских оценок", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

Ранее о том, что экономика России может вырасти на 3%, говорил президент России Владимир Путин.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%.