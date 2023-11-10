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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231110/842232044.html
Решетников назвал ожидаемый рост ВВП России в 2023 году
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Рост ВВП России в 2023 году будет выше августовских оценок министерства экономического развития и оценивается в 3%, заявил глава ведомства Максим Решетников. "Наши экономики не... ПРАЙМ, 10.11.2023
экономика, новости, максим решетников, ввп, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЕСТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году будет выше августовских оценок министерства экономического развития и оценивается в 3%, заявил глава ведомства Максим Решетников.
"Наши экономики не просто устояли, но по многим показателями мы выходим на рекордные цифры. Действительно, это касается и роста наших экономик тоже — по этому году ожидаем рост экономики РФ на 3%. Это выше наших августовских оценок", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.
Ранее о том, что экономика России может вырасти на 3%, говорил президент России Владимир Путин.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%.