МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Система быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного брокера к другому к середине 2024 года покроет 60% рынка, считает председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. НРД запустит систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг

НРД, входящий в группу Московской биржи, планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии с системой быстрого перевода денег, сообщал в августе Жидков.

"Мы набрали отчаянных и смелых. Самое интересное, вы удивитесь, это не просто небольшие какие-то дома, которым терять нечего… это крупные имена, и Сбербанк, и МКБ, и Совкомбанк, и хорошие, боевые брокерские компании. Нет самого крупного, потому что он переживает больше всего по поводу того, зачем ему это нужно, потому что думает, что будет донором… Но я думаю, что эта история тоже будет и им воспринята нормально", — сказал он, выступая на форуме Finopolis.

По его словам, есть только технические проблемы в приоритетных задачах на стороне брокеров. "Мы понимаем, что мы пока добегаем с законодательством, они собирают свои бюджеты. Деньги небольшие — плюс-минус один-три миллиона рублей, в зависимости от того, какие умные люди работают, сколько бюрократических препонов", — отметил Жидков.

"Мы считаем, что базовых ограничений нет, есть только скорость — наверное, в середине 2024 года мы покроем 60% рынка. Мне так кажется", — сказал он.

Ранее Жидков говорил, что для реализации системы необходимо внесение изменений в законодательство – в закон "О рынке ценных бумаг" и в Налоговый кодекс, чтобы иметь возможность доставить в место перевода налоговые документы в электронном виде. Помимо перевода бумаги от одного брокера другому, необходимо передать информацию о ее стоимости, чтобы налоги собирались правильно.