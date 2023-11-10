Государственный долг регионов РФ по итогам девяти месяцев 2023 года вырос на 12,8% и составил 3,145 трлн. руб. Объем госдолга вырос в 74 регионах РФ, в 10 — снизился и в Республике Мордовия — не изменился.

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам девяти месяцев 2023 года вырос c начала года на 12,8% и составил 3,145 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 356,5 миллиардов рублей, и больше трети его увеличения пришлась на Москву и Московскую область.

Объем муниципального долга составил 385,9 миллиарда рублей, что на 2,6% выше, чем в начале 2023 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 октября 2023 года составил 3,531 триллиона рублей, что на 11,6% выше, чем в начале года.

В структуре госдолга доля бюджетных кредитов выросла до 78%

В структуре суммарного госдолга регионов РФ банковских кредитов почти не осталось: по итогам 9 месяцев 2023 года их доля составляет всего 2% против 4,5% в начале года и данный вид задолженности остался в структуре всего 12 регионов. Доля государственных ценных бумаг за три квартала текущего года так же сократилась и составила 19%, хотя еще в начале года на этот вид задолженности приходилось 23%. При этом до 78% выросла доля бюджетных кредитов. Доля государственных гарантий составляет 1%.

Большинство регионов продолжают наращивать объем госдолга

На 1 октября 2023 года объем государственного долга вырос в 74 регионах РФ, в 10 регионах госдолг снизился, и в Республике Мордовия объем госдолга не изменился.

Лидером по снижению объема госдолга стал Ненецкий автономный округ: благодаря погашению облигационного займа долговое бремя окружного бюджета сократилось на 23,1%.

На втором месте по темпам снижения госдолга — Калининградская область, чья задолженность снизилась на 10,5%, по итогам трех кварталов 2023 года в области не осталось коммерческого долга и сократился объем государственных гарантий, но без новых заимствований из бюджета и выпуска облигационного займа не обошлось.

На третьем месте — Республика Бурятия, чей госдолг за девять месяцев текущего года снизился на 6,4%. Республиканские власти полностью расплатились с коммерческим кредитом, но выпавший объем частично компенсировали новым бюджетным кредитом. Еще в семи регионах снижение не превысило 6%.

Самый значительный рост объема государственного долга зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (+605%) за счет увеличения объема государственных гарантий. В Ленинградской области объем государственного долга вырос на 97,4%, в Республике Крым — на 88%. Во всех регионах объем госдолга вырос за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам. Но данные регионы входят в число лидеров по уровню долговой нагрузки и столь стремительное наращивание госдолга существенно не ухудшает долговое бремя регионов.

Более трети объема госдолга приходится на семь регионов РФ

На 1 октября 2023 года самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области — 322,9 миллиардов рублей. За девять месяцев текущего года объем областного госдолга вырос на 11,4%. На втором месте — Москва, чей госдолг составляет 264,7 миллиарда рублей (+69,7%). На третьем месте — Нижегородская область с объемом госдолга в 137,8 миллиардов рублей, который за девять месяцев вырос на 3,7%. Следом расположились: Республика Татарстан, чей госдолг составляет 115,5 миллиардов рублей (+11,6%), Свердловская область с госдолгом 111,7 миллиарда рублей (+5%), Краснодарский край с госдолгом в 110,8 миллиардов рублей (-1,6%) и Санкт-Петербург с госдолгом в 101,8 миллиардов рублей, который в текущем году вырос на 15,1%. На эти семь регионов РФ приходится почти 37% суммарного регионального госдолга.

Уровень долговой нагрузки регионов РФ вырос

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ ПРАЙМ провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику по итогам девяти месяцев 2023 года. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 октября 2023 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.09.2022 г. по 01.09.2023 г.).

Общероссийский уровень долговой нагрузки вырос и составил 22%, что на 1,1 п. п. выше по сравнению с 1 января 2023 года. Диапазон значений в региональном разрезе немного сократился и варьируется от 1,2% в Сахалинской области до 100,3% в Удмуртской Республике.

Низкий уровень долговой нагрузки по итогам трех кварталов 2023 года зафиксирован в 10 регионах и по сравнению с началом года их количество сократилось. В состав лидирующей группы, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, на 1 октября 2023 года входят: Сахалинская область (1,2%), Севастополь (2,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3%), Ненецкий автономный округ (3,3%), Тюменская область (3,4%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (4%), Ленинградская область (6,3%), Москва (6,8%), Приморский край (8,2%), Санкт-Петербург (9,6%). Состав лидирующей группы покинули Иркутская область (10%), Алтайский край (10,2%) и Республика Крым (14,3%). Во всех перечисленных регионах долговая нагрузка за девять месяцев 2023 года выросла, за исключением Ненецкого автономного округа. В течение почти девяти лет в Севастополе отсутствовал госдолг и соответственно долговая нагрузка, но в третьем квартале 2023 года местные власти прибегли к возможностям бюджетного кредитования.

В целом в 25 регионах РФ государственный долг на 1 октября 2023 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в девяти субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов и из них только в Удмуртской Республике долговая нагрузка превышает 100%.

Долговая нагрузка большинства регионов выросла

Уровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам трех кварталов 2023 года вырос: на 1 октября 2023 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам увеличилось в 47 регионах РФ. Наиболее существенный рост наблюдается в Республике Хакасия (+31,5 п.п.), что обусловлено ростом объема госдолга (+10,1%) и падением объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета (-34,7%). Следом идет Магаданская область, где долговая нагрузка выросла на 17,8 процентных пункта за счет стремительного роста объема государственного долга на 31,1%. Долговая нагрузка в Республике Дагестан выросла за 9 месяцев 2022 года на 17,3 п.п. за счет наращивания задолженности на 67,7%, и рост налоговых и неналоговых доходов бюджета (+8,6%) лишь немного помог сдержать увеличение долгового бремени региона. Долговая нагрузка в Республики Тыва выросла на 13,2 п.п., причиной чему так же стало опережающее увеличение объемов госдолга (+36,8%) при росте налоговых и неналоговых доходов на 12,2%. Уровень долговой нагрузки в Чеченской Республике вырос на 11,4% за счет увеличения на 43% заимствований, при росте налоговых и неналоговых доходов на 11,1%.

В лидерах по положительной динамике Волгоградская область, Забайкальский край и Республика Бурятия. Во всех трех регионах уровень долговой нагрузки по итогам девяти месяцев 2023 года снизился на 8,8 п.п.. Согласно последним данным Федерального казначейства, налоговые и неналоговые доходы за 8 месяцев 2023 года Волгоградской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 17,2%, Забайкальского края — на 43,2%, Республики Бурятия — на 17%. При этом объем госдолга на 1 октября 2023 года в Волгоградской области снизился на 5,8%, в Республике Бурятия — на 6,4%, а в Забайкальском крае вырос на 9,9%. Еще в 34 российских регионах снижение долговой нагрузки не превышает 8%. В Челябинской области уровень долговой нагрузки не изменился.

В ближайшем будущем долговое бремя двенадцати регионов немного сократится за счет списания задолженности по бюджетных кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральных бюджет от реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (сельском хозяйстве, туризме, обрабатывающих производствах, жилищном и дорожном строительстве). К регионам, получившим такую возможность, относятся Алтайский край, Астраханская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Калужская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Томская область. Общий размер списания задолженности составит более 8,2 миллиарда рублей и позволит регионам направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов.

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