БРЕСТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия должны в ближайшей перспективе развивать промышленную кооперацию и выходить на рынки третьих стран, заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков. Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах

"Расширились горизонты нашего сотрудничества (Белоруссии и России — ред.). Наиболее важными в ближайшей перспективе нам видится инвестиционное взаимодействие, развитие кооперации и импортозамещение, совместная работа по выходу на рынки третьих стран, научно-технологическое сотрудничество", — сказал Червяков в пятницу в Бресте, выступая на совместном заседании минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России.

По словам Червякова, обе страны находятся под санкционным давлением западных стран, но противопоставляют ему сотрудничество и помощь друг другу. За короткий срок удалось создать новые каналы взаиморасчетов и запустить новые проекты.

Белорусский министр подчеркнул значимость работы по укреплению Союзного государства, которая принесла свои плоды. Он также отметил, что Беларусь и Россия сохраняют темпы роста ВВП, превышающие среднемировые показатели, а бизнес успешно адаптируется к работе в условиях санкций. "Экономика Белоруссии растет с темпами ВВП выше среднемировых: за 9 месяцев — на 3,5 процента, а по году ожидается достижение показателя в 3,8 процента", — заключил Червяков.