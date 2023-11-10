СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — ПРАЙМ. Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. Патрушев заявил, вино в России производят без ввозимого балка

"В этом году только два региона России представляют свою продукцию на выставке ProWine China-2023 — Крым и Краснодарский край. Это объединенный стенд", — сообщила Кивико.

Шесть компаний Крыма представляют не только вино, но и иную алкогольную продукцию. В первые дни стенд посетили представители стран СНГ, Чили, Италии, Франции, Канады, добавила она.

Участие в выставке для крымских предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, — это возможность заявить о себе, представить свою продукцию потенциальному зарубежному партнеру, повысить узнаваемость бренда, отметила Кивико.

ProWine проводится с 2018 года и за это время стала главной в Китае специализированной выставкой вина и крепких алкогольных напитков. На одной площадке собираются производители, дистрибьюторы, поставщики оборудования из 40 стран мира. Ежегодно выставку посещают около 15 тысяч профессионалов.