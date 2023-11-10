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2023-11-10T14:37:28+03:00
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Винодельческие компании Крыма показали свою продукцию на выставке в Азии
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Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам вице-премьер правительства... ПРАЙМ, 10.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, китай, вино, выставка
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — ПРАЙМ. Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.
"В этом году только два региона России представляют свою продукцию на выставке ProWine China-2023 — Крым и Краснодарский край. Это объединенный стенд", — сообщила Кивико.
Шесть компаний Крыма представляют не только вино, но и иную алкогольную продукцию. В первые дни стенд посетили представители стран СНГ, Чили, Италии, Франции, Канады, добавила она.
Участие в выставке для крымских предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, — это возможность заявить о себе, представить свою продукцию потенциальному зарубежному партнеру, повысить узнаваемость бренда, отметила Кивико.
ProWine проводится с 2018 года и за это время стала главной в Китае специализированной выставкой вина и крепких алкогольных напитков. На одной площадке собираются производители, дистрибьюторы, поставщики оборудования из 40 стран мира. Ежегодно выставку посещают около 15 тысяч профессионалов.